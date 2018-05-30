E Okul LGS giriş yerleri sorgulama | 2018 MEB LGS giriş belgesi nasıl çıkartılır?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu hafta sonu yapılacak. Onbinlerce öğrencinin beklediği MEB LGS sınav giriş yerleri belli oldu. LGS giriş yerlerini ve sınav giriş belgenizi e-Okul üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte e-Okul girişi ve sınav giriş belgesi çıkartma ekranı...

Bu sene ilk kez uygulanacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) hakkında ayrıntılı bilgileri sizin için derledik. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin günlerdir merakla beklediği LGS giriş yerlerini açıkladı. Öğrenciler okuldaki sınav notlarını ve devamsızlık bilgilerini e-Okul sisteminden öğrenebiliyorlardı şimdi ise LGS sınav giriş yerlerini bu sistem üzerinden öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri e-okul sisteminden çıkartılabilir.

E-OKUL LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SINAV SÖZEL VE SAYISAL OLARAK İKİ BÖLÜM OLACAK

Liseye geçiş için yapılacak sınav iki bölümden oluşacak. Sınavda yer alan konular ise şu şekilde sıralanacak. Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alacak.



LGS’YE GİRİŞLERDE ÇİPLİ KİMLİK ŞART MI?

Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencileri ve velilerini meraklandıran söylenti birçok kişiyi sınav yaklaşırken paniğe sürükledi. “LGS'ye girerken çipli yeni nüfus cüzdanı isteniyor” söylentisi gerçeği yansıtmıyor. Sınava girerken çipli yeni nüfus cüzdanı değil, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenecek. Milli Eğim Bakanlığı’nın açıkladığı kılavuzda da öğrencilerden sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, kimlik numaralı nüfus cüzdanı isteniyor.

LİSELERE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SORULARI

Liseye geçiş sınavından ilk örnek sorular geldi. Toplam 90 soru yayınlana MEB, 40 sayısal ve 50 sözel soruyu erişime açtı. Aşağıda bulunan linkten örnek soruları indirebilirsiniz.