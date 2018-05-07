Ebru Gündeş’in yalı davasında yeni gelişme

Kanlıca’daki yalısında kanuna aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Ebru Gündeş’in avukatı, “İmar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır” dedi. Ancak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeye göre, imar affı düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.

Beykoz Kanlıca'daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ebru Gündeş'in yargılandığı davaya devam edildi. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ebru Gündeş'in avukatları hazır bulunurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın avukatı da duruşmaya katıldı. Diğer sanık olan yalının tadilatını yapan Hakkı Süha Gökdemir ise duruşmaya katılmadı. Duruşmayı davanın açılmasına neden olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam da izledi.

YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİNE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Ebru Gündeş'in avukatları dosyaya sunulan ek bilirkişi raporuna itiraz ederek, bilirkişilerden 4 parsel için inceleme istendiğini ancak bilirkişilerin 5 parsel için de değerlendirme yaptıklarını söyledi. Avukat Begüm Can Gürel, “Bilirkişiler cezalandırma istemişler. Bilirkişiler hukuki değerlendirme yapamaz. Sadece kendilerine verilen uzmanlık alanında değerlendirme yaparlar. Bilirkişiler mahkemeyi yönlendirmeye çalışmışlardır. Dosyanın yeni bilirkişi heyetine tevdi edilmesini istiyoruz. Sunmuş olduğumuz gazete haberinden ve başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır” ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİNİN REDDİNE İLİŞKİN TALEP REDDEDİLDİ

Bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebin reddine karar veren mahkeme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65/1 maddesinin uygulanması ihtimaline karşı sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Rıza Sarraf, Ebru Gündeş ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na” aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. ABD'de bulunan Rıza Sarraf’ın ifadesi alınamadığı için dosyası eşi Ebru Gündeş ve diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayrılarak ayrı bir esasa kaydedildi.