ECB faizleri ve para politikası yaklaşımını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmeyerek faizleri net varlık alımlarının bitimine kadar şimdiki seviyelerde tutma sözü verdi ve gerektiğinde tahvil alımlarının süresinin uzatılabileceği taahhüdünü tekrarladı.

ECB bugün yaptığı toplantıda, faizleri tarihi düşük seviyelerde tuttu ve parasal genişleme amaçlı tahvil alımlarının en az Eylül ayı sonuna kadar veya enflasyon seyrinde sürdürülebilir bir ayarlama görene kadar, ayda 30 milyar euro olarak devam edeceğini teyit etti.

ECB yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu, faizlerin uzunca bir süre ve net varlık alımları bittikten sonra da mevcut seviyelerde seyretmesini bekliyor” diyerek faiz oranları konusunda uzun süredir izlediği yönlendirmeyi tekrarladı.

ECB politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de beklendiği gibi yüzde eksi 0.4 düzeyinde tuttu.

ECB’nin para politikası kararlarının ardından dikkatler ECB Başkanı Mario Draghi’nin TSİ 1630’da yapacağı konuşmaya çevrildi.

REUTERS