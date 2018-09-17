EDS'lerin ceza kapsamı genişliyor. İBB ile İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre hız ihlali yapan bir sürücüye, emniyet kemeri takmadığı ya da telefonla konuştuğu için de ayrıca ceza verilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi çerçevesinde, kamerayla tespit edilen ihlallere ilişkin kesilen trafik cezalarının kapsamının genişletilmesi tasarlanıyor.

Sistem çerçevesinde kamerayla tespit edilen ihlallere ilişkin kesilen trafik cezalarının kapsamının genişletilmesi planlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlandığı ve İçişleri Bakanlığı’na sunulduğu belirtilen planın kabul edilmesi durumunda trafikte kural ihlalini azaltmak amacıyla EDS’ler aracılığıyla sürücülere birden fazla ceza verilebilecek.

Araçların fotoğraflarının ön cepheden çekildiği sistemde, hız ihlali yapan bir sürücüye, emniyet kemeri takmadığı ya da telefonla konuştuğu için de ayrıca ceza verilebilecek.

Uygulamanın hayata geçirilmesi halinde bir motosiklet sürücüsü, herhangi bir kuralı ihlal ettiği tespit edildiğinde çekilen fotoğrafında kaskı olmadığı belgelenirse ayrıca 108 lira para cezası ödeyecek.

Yeni uygulamayla trafiğin sıkı bir şekilde denetlenerek kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazalarda yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.

İSTANBUL'DA KAÇ EDS VAR? Hali hazırda İstanbul'da, 159'u kırmızı ışık, 97'si emniyet şeridi, 41'i ortalama hız, 21'i ters yön, 92'si park, 16'sı tramvay yolu, 9'u ofset tarama, 3'ü yaya geçidi, 6'sı dönüş yasağı ihlal tespiti yapan ve 11'i de mobil olmak üzere 455 kamera aracılığıyla trafikteki kural ihlalleri tespit ediliyor.

AA