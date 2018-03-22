Ehliyet, yeni kimlik, pasaport için önemli haber! Saatlerce sıra bekleyecekler…

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart yaptığı açıklamayla önemli bir detaya dikkat çekti, haberlere göre 2 Nisan'dan sonra nüfus müdürlüklerinde iş yükü nedeniyle büyük sorunlar yaşanabilir... 2 Nisan'dan itibaren Türkiye genelinde 9 bin 700 personeli bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacak...

Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet alacakları yakından ilgilendiren haberler yankı uyandırdı. E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Türkiye genelinde 9 bin 700 personeli bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacağını, ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını söyledi.

2 NİSAN’DAN İTİBAREN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE…

2 Nisan'da pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devredileceğini ifade eden Başkan Kart, “Sendika olarak aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel ve fiziki altyapı eksikliklerine dikkat çekmemize rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemi gerçekleşiyor. Kamuoyunun bildiği üzere normal iş ve işlemlerimizin yanında, çipli kimliğe geçilmesiyle nüfus müdürlüklerimizde yoğunluk devam etmektedir.

‘SAATLERCE SIRA BEKLENECEK’

Bunun yanına şimdi de pasaport ve ehliyet işlemleri ekleniyor, ilk bakışta vatandaşa tek elden işlem yapma kolaylığı gibi görülse de saatlerce sıra beklenerek yapılacak işlemden olumlu bir geri bildirim alınamayacağı aşikârdır. Vatandaşın mutlu olması bir yana, şikâyetler de artacaktır. Emniyet müdürlüklerinde görev yapan 5 bin personelin sahada görevlendirmesi amacıyla düşünülen bu devir işleminin, personel ataması yapmadan nüfus müdürlüklerine devredilmesi, yoğunluğumuzu hat safhaya çıkaracaktır” dedi.

PERSONEL ATAMASI ŞART

Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için 5 bin yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, “Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz. Bu eksiklerin giderilemediği durumda, ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrinin ertelenip, öncelikle bir pilot bölgede uygulamaya konularak daha sağlıklı bir geçiş sürecinin işletilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

DHA