Ek tercihler sonuçları için tarih belli mi? ÖSYM ek yerleştirme ücreti için son gün!

YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans ek yerleştirmeler. Ek tercih detayları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Ek yerleştirme ücreti 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Peki, Ek tercih son tarih ne zaman? Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Öğrenciler boş kontenjanlar arasında tercih yaparak ek yerleştirme şansını değerlendirecek. İşte ek yerleştirme tercih kılavuzu ve başvuru ekranı…

YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans ek yerleştirmeler. Ek tercih detayları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Ek yerleştirme ücreti 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Peki, Ek tercih son tarih ne zaman? Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.