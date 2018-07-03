Ekmeğe zam geliyor oranı görüşülüyor

Ekmek fiyatlarına zam geliyor. İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin zammın geleceğini oranın görüşüldüğünü söyledi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa satılıyor.

İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ekmeğe zam geleceğini söyledi, “Enflasyon oranları ortada her şeye bir zam geliyor. Ekmeğe de bir zam gelecek. Ancak ne zaman ve ne kadar konusunda şu an bir şey söylemek çok erken… Gerek fırıncılarla gerek tedarikçilerimizle konuyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Ekmeğin hammaddesi olan una zam geldiğini de belirten Çetin, “Ekmeğin hammadesi olan un çok zamlandı. işçilik deseniz yine öyle… Bizim de ekmek fiyatı konusuyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor” dedi.