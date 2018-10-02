Ekmeğe zam yok

YUNUS EMRE ÇINAR/SÖZCÜ
İlden ile, ilçeden ilçeye göre ekmek fiyatlarının konuşulduğu son günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanvekili ve İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş'tam zam hakkında açıklama geldi. Durmuş, “İzmir'de ekmek 1 lira 25 kuruş fiyatından satılmaya devam edecek. Odamıza bağlı bulunan esnaf zam yapmayacak. Bizde bunun için görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu denli bir artış haksızlık olur” dedi.
İzmir fırın esnafı kar edemediklerini belirtirken, “Un fiyatları yüzde 40 arttı. Petrol doğalgaz,elektrik, poşet fiyatlarının artış maliyetleri yükseltti. Şu an kar edemiyoruz. Zor durumdayız zam istiyoruz. Zam olması faydamıza yoksa kepenk indireceğiz”
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