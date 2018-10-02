Ekmeğe zam yok

Son günlerde zam üstüne zam haberleri gelirken ekmek fiyatları çok konuşuldu. İstanbul ve Ankara’da ekmek fiyatları değişti mi değişecek mi tartışmasının ardından İzmir Fırıncılar Odası’nda yanıt geldi. “Zam yok ekmek 1 lira 25 kuruş”

YUNUS EMRE ÇINAR/SÖZCÜ

İlden ile, ilçeden ilçeye göre ekmek fiyatlarının konuşulduğu son günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanvekili ve İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş'tam zam hakkında açıklama geldi. Durmuş, “İzmir'de ekmek 1 lira 25 kuruş fiyatından satılmaya devam edecek. Odamıza bağlı bulunan esnaf zam yapmayacak. Bizde bunun için görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu denli bir artış haksızlık olur” dedi.

ZOR DURUMDAYIZ ZAM İSTİYORUZ

İzmir fırın esnafı kar edemediklerini belirtirken, “Un fiyatları yüzde 40 arttı. Petrol doğalgaz,elektrik, poşet fiyatlarının artış maliyetleri yükseltti. Şu an kar edemiyoruz. Zor durumdayız zam istiyoruz. Zam olması faydamıza yoksa kepenk indireceğiz”