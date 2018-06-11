Ekonomi sozcu.com.tr’den takip ediliyor

Mayıs ayında dövizde yaşanan hareketlilik Türkiye'deki dijital platformlara da yansıdı. Dijital araştırma ve danışmanlık şirketi Gemius’un IAB Türkiye için hazırladığı İnternet Ölçümleme Araştırması Mayıs ayı raporuna göre dövizdeki artışın ekonomi sayfalarının ve sitelerinin internet trafiğine de yansıdı. Sozcu.com.tr'nin ekonomi kategorisi de ekonomideki gelişmeler ve dövizde yaşanan hareketlilik sonrası Türkiye'nin ekonomiyi takip ettiği adres oldu.

Mayıs ayında dövizde yaşanan hareketlilik dijital platformlara da yansıdı. Ekonomi platformlarının gerçek kullanıcı sayıları yükseldi. Mayıs ayında sozcu.com.tr’nin ekonomi haberlerini 6 milyonu aşkın gerçek kişi okudu. Nisan ayına göre ekonomi haberlerini gerçek kişi sayısı yüzde 50 arttı. İşte nisan-mayıs arasında diğer platformlardaki gerçek kullanıcı sayıları…