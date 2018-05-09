Ekonomide hareketli gün

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam İran kararını açıklamasının ardından bu sabah ekonomide oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Dolar yeni rekor seviyeye çıkarken, ekonomi zirvesi Beştepe'de toplandı.

9 Mayıs sabahı Türkiye ekonomisinde hızlı gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran kararını açıklamasının ardında dolar/TL dün akşam 4.33’ü geçmişti. Kur bu sabah da tırmanışını devam ettirdi ve 4.37’yi aşarak rekorunu tazeledi. Kurda yaşanan bu gelişme Merkez Bankasını harekete geçirdi. TCMB günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti. Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecek.

Dolar Merkez Bankası’nın bu halesinden sonra 4.34 seviyelerine çekildi. Ardından Beştepe’de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da katılımıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılacağı açıklandı. Dolar bu haberin ardından 4.27’ye çekildi. İşte bu sabah yaşanan gelişemeler: