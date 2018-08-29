Ekonomiye güven 9 yılın en düşüğünde

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9 gerileyerek Mart 2009'dan beri en düşük olan 83.9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 9 düşüşle 83.9’a gerileyerek Mart 2009’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yılbaşından bu yana düşüş eğiliminde olan endeks sadece Temmuz’da 92.2’ye yükselmişti.

TÜİK açıklamasında, “Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı” denildi.

Ekonomide geçen yılki güçlü seyrin de desteğiyle Ocak 2018’de yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini alan endeks, bu sert artış sonrasındaki aylarda geriledi.

Endeks Temmuz 2017’de 100 değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 2017’de ise 2012’den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

REUTERS