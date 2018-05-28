Ekonomiye güven tazeleme çabası

Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya yatırımcılarla buluşmak için Londra’ya gidiyor. Analistler TL’ye itibar kazandırmak için güven bunalımının aşılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin yüksek faiz ve yüksek enflasyona yol açan ekonomik modeli ekonomistlerin uzun suredir öngördüğü kur krizini de beraberinde getirdi. Dolar karşısında son haftalardaki sert değer kayıpları yaşayan Türk Lirası yılbaşından bu yana yüzde 20 değersizleşti. Geçen hafta ise para piyasaları adeta kontrolden çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta Londra'da finans çevreleri ile yaptığı görüşmelerde faiz artırımın karşı olduğunu dile getirmesiyle karışan piyasalar 4.50 lira seviyesini aşan dolara karşı Merkez Bankası'ndan müdahale beklerken, 23 Mayıs'ta TL'nin kayıpları derinleşti. TL'nin günlük değer kaybı yüzde 5.2'yi buldu. TL' de bu denli hızlı bir değersizleşme 2008 finansal krizinin yaşandığı 25 Ekim'de yaşanmıştı.

TABANI 4.20’DE ÇİZDİ

Bu tarihe kadar sadece sözlü müdahale ile yetinen Merkez Bankası (MB), dolar 5 TL'ye dayanınca (rekor 4.9221) beklenen faiz artırımını (300 bp) gerçekleştirdi. Ancak geç kalan bu kararın kurda yaşanan rekor yükselişler üzerinde etkisi kalıcı olamadı. Diğer taraftan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch tarafından rekor yükseliş gerçekleştiren kur fiyatlarının yaratacağı risklerin Türkiye'nin kredi notunu etkileyeceği yönünde açıklamalar geldi.

DÖVİZ TALEBİ SÜRÜYOR

Art arda gelen açıklamalar ise TL'nin kayıplarını derinleştirdi. Dolayısıyla, faiz artırımı tek başına yeterli olmadı.

Bu hafta piyasalar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın 28-29 Mayıs'ta Londra'da gerçekleştirecekleri yatırımcı görüşmelerine odaklanmış durumda. Londra ziyaretlerinde geleceğe yönelik güven tazeleyici mesajlar verilmesi kritik öneme sahip olacak. Şimşek, katıldığı bir canlı yayında, Türkiye'nin piyasalarla inatlaşmayacağını, Merkez Bankası'nın güçlü bir para politikası tepkisi verdiğini, gerekirse sadeleşme dahil ilave adımlar da atılabileceğini söyledi. Ancak ekonomistler son bir ay içinde ikincisi gerçekleştirilecek olan Londra görüşmelerinin 24 Haziran'a kadar dahi bir rahatlama sağlayabileceği konusuna şüpheli bakıyor. Yaşanan güven kaybı dolayısıyla kurlarda yaşanan kısa süreli gerilemeyi fırsat bilen vatandaş dövize koştu. Bankacıların verdiği bilgiye göre geçen hafta yerli yatırımcılar yaklaşık 3 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi.

GÜVEN KAYBI TL’Yİ ZORLADI

AHL Forex Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de haziran ayında MB'den bir faiz artışı daha beklediğini dile getirmesiyle bu beklentilerin güçlendiğini söyledi. Yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım kararını değerlendiren Özdemir, “Ani oluşan fiyat hareketliliğine karşın çoğunluğun ve genel piyasa pozisyonunun etkisi ile yatırımcı algısının yönlendiğini düşünüyoruz. Fiyat oluşumlarının ekonomik konjonktüre dayanmadan siyasi gelişmelere bağlı olarak kontrolsüz gerçekleşmesi yatırımcılar tarafında güvensizliği tetikleyen ana unsur olarak ön plana çıkıyor. Özellikle seçim öncesi belirsizlikten beslenerek, Türk Lirası'ndaki toparlanmalar sınırlı kaldı” dedi.