Elektrik ve doğalgaz faturaları yüzde 30 arttı

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların bütçelerine büyük darbe vuruyor. Ay sonu gelince kara kara düşünen vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturaları bugün gelen zamların ardından ayrı ayrı yüzde 30 zamlandı.

Türkiye güne elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarda başladı. Konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yüzde 9 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zamlar doğalgaz ve elektriğe gelen üçüncü zam oldu.

Reuters’ın hesaplamalarına göre üç zammın ardından mesken için elektrik ve doğalgaz fiyatı Temmuz sonuna kıyasla toplam yüzde 30 yükselmiş oldu.

250 TL’LİK FATURA 325’E ÇIKTI

Gelen son zamlarla birlikte aylık ortalama 250 TL doğalgaz faturası ödeyen bir vatandaş artık 325 TL ödeyecek. Yani yeni fatura 75 TL zamlı gelecek.

Elektrik faturası için de aynı durum geçerli. Aylık ortalama 85 TL elektrik faturası ödeyen bir aile bugünden itibaren 25.50 TL fazla ödeyecek.

Başka bir deyişle alınan bu iki kararla birlikte vatandaşın cebinden aylık doğalgaz ve elektrik kullanım miktarı aynı olsa bile 100 TL 50 kuruş fazla para çıkacak.