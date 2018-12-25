Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı. Erdoğan bölgesel istihdam teşvikinin bir yıl daha uzatıldığını açıklarken, "Kadın genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18 aya çıkartıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Vatandaşlara ve iş dünyasına yönelik bazı müjdeleri paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, “Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük, orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk indirime gidiyoruz. Elektrik ve doğal gaz indirimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“BÖLGESEL İSTİHDAM TEŞVİKİNİ BİR YIL DAHA UZATIYORUZ”

İş dünyasına da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçireceklerini bildiren Erdoğan, “İlk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Hâlâ 51 ilimizde ve iki ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olacaktır. Ayrıca sigorta prim teşviki uygulaması önümüzdeki yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan olarak uygulanacaktır. Bu teşviklerin de iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“KADIN GENÇ VE ENGELLİ İSTİHDAMINDAKİ TEŞVİK SÜRESİNİ 12 AYDAN 18 ÇIKARTIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını bütüncül ve adil bir anlayışla gözden geçirecek yatırım üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz. Bu kapsamda 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Kadın genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18 aya çıkartıyoruz. İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yıl boyunca araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.”