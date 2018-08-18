Elon Musk: Tesla’yı borsadan çekme tweetini atarken esrar içmemiştim

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, elektrikli otomobiller imal eden şirketi Tesla'nın hisselerini hisse başına 420 dolar ödeyerek toplayacağını söylemişti. Musk, New York Times'a yaptığı açıklamada ise tweeti "esrar içtikten sonra atmadığını" söyledi.

BBC Türkçe’ni haberine göre, New York Times gazetesine konuşan Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, 7 Ağustos’ta attığı tartışmalı tweete açıklık getirdi.

Tweeti Tesla Model S marka aracıyla havaalanına giderken attığını belirten Musk, “Pişman değilim” dedi. Tweet sonrası 4/20 özellikle ABD’de esrar tüketiminin sembolü haline geldi.

Bunun tam olarak nasıl başladığı bilinmiyor ancak bir açıklama 4/20’nin California’da 1970’li yıllarda bir grup lise öğrencisi arkadaşın esrar için kullandıkları gizli kod olması ve buradan tüm ülkeye yayılması. Musk’ın attığı tweet sonrası Tesla’nın hisse senedi fiyatlarında büyük artış görülmüş, bu durum ABD’de borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen düzenleyen SEC’nin de dikkatine çekmişti. Fox News, SEC’in şirkete celp gönderdiğini ve tweetle ilgili soruşturmasını hızlandırdığını duyurdu.

GEÇEN YIL HAYATIMIN EN ZOR YILI OLDU

Musk, haftada 120 saat çalışmasının ardından arkadaşlarının da kaygılandığını belirterek “Geçen yıl hayatımın en zor ve acılı yılı oldu. Eziyet doluydu” diye konuştu.

Tesla, Model 3 adlı aracının üretimini hızlandırması için baskı altında ve geçen Mayıs ayında Musk bir piyasa uzmanının şirketle ilgili sorusuna “sıkıcı ve dangalak sorular havalı değil” diyerek cevap vermişti.

New York Times, Musk’ın söyleşi sırasında bazen konuşmaya ara verdiğini ve bir duygu yoğunluğu yaşadığını, Musk’ın 28 Haziran’daki doğumgününü 24 saat çalışarak geçirdiğini söylediğini ve “Tüm bir gece, hiç arkadaşım, hiçbir şeyim yoktu” dediğini aktardı.

Tesla farklı davalarla da karşı karşıya. Son şikayette Nevada’daki pil fabrikasında çalışan bir işçi SEC’e şirketin çalışanları hakkında istihbarat topladığını söylemişti.

Şirket şikayeti ciddiye aldığını ancak iç soruşturmanın ardından bu iddiayı destekleyecek bir kanıt bulamadığını açıklamıştı.

Musk, New York Times söyleşisinde ise çalışmadığında uyuyabilmek için Ambien adlı yatıştırıcıyı kullandığını söyleyerek “Çoğunlukla ya uykusuzluk ya da Ambien” ifadesini kullandı.

New York Times ise Musk’ın bu ilacı kullanmasının Tesla’nın bazı yönetim kurulu üyelerini kaygılandırdığını ve üyelerin onun gece geç saatlerde attığı tweetlere bu ilacın neden olup olmadığını merak ettiklerini yazdı.