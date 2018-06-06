Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elon Musk Vikingleri karşısına aldı

Dünyanın en büyük varlık fonunu yöneten Norveç Yatırım Bankası'nın Elon Musk'ın Tesla'nın CEO'luğu görevinden ayrılmasını istediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
android-time 12:52 6 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
Elon Musk Vikingleri karşısına aldı
Dünyanın en büyük varlık fonunu yöneten Norveç Yatırım Bankası'nın Elon Musk'ın Tesla'nın CEO'luğu görevinden ayrılmasını istediği ortaya çıktı.

Elon Musk'ın kafası hiç rahat değil… Şirketteki görevinden uzaklaşması oylamasını kazanmasına rağmen Musk aleyhine Tesla'da ciddi bir kampanya yürütülüyor.

Business Insider’ın haberine göre; dünyanın en büyük varlık fonu olan 1 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norveç Yatırım Bankası Tesla'da yönetim kurulu başkanı ile CEO'nun rollerinin ayrılması yönünde oy kullandığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada CEO ile yönetim kurulu başkanının ayrılmasının şirketi daha yönetilebilir bir yapıya kavuşturacağını söyledi.

Banka James Murdoch ve Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk'ın yönetim kuruluna tekrar seçilmeleri kararını ise onayladı.

Son güncelleme: android-time 12:5306.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar