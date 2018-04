Elon Musk’tan 1 Nisan şakası: Tesla iflas etti

BBC Türkçe’nin haberine göre; Musk, takipçilerine önce önemli bir haber vereceğinin duyurusunu yaptı.

Birkaç saat sonra attığı tweetinde ise ‘Tesla iflas etti’ manşetiyle şöyle bir haber paylaştı: “Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla’nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız.”

Bu haberin ardından ‘Bankwupt’ (Bankrupt: İflas) yazılı bir kartonu tutarken kendi fotoğrafını paylaşan Musk, şu tweeti paylaştı: “Elon, bir Tesla Model 3 aracının önünde “Teslaquilla” şişeleri tarafından çevrilmiş ve kendinden geçmiş bir halde bulundu, yanaklarında kuruyan gözyaşlarının izlerini görmek mümkündü.

“Bu ileri görüşlü bir açıklama değil, çünkü, açıkçası, amacı ne olurdu?

“Mutlu yeni aylar!”

There are many chapters of bankruptcy and, as critics so rightly pointed out, Tesla has them *all*, including Chapter 14 and a half (the worst one).

— Elon Musk (@elonmusk) 1 Nisan 2018