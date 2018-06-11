Emekli banka promosyonu ne kadar? Banka promosyonundan kimler faydalanır?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan yaklaşık 12 milyon vatandaş promosyon alıyor. Bankaların emeklilere verdiği promosyonların ne kadar olduğunu merak ediyorsanız haberimize göz atmanızda fayda var.

Bilindiği gibi emeklilere 01 Mart 2017 tarihinden itibaren banka promosyonu ödenmeye başlanmıştı. Emeklilere ödenecek banka promosyonu için taban tutar Hükümet ile bankalar arasındaki anlaşma ile belirlenirken belirlenen tutarın üzerinde promosyon ödenmesi ise bankaların elinde. Ölmüş emeklilerin dul ve yetimlerinin de kapsam dahilinde olduğu Türkiye’deki tüm emeklilerin istifade ettiği banka promosyonları hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

BANKA PROMOSYONU NEDİR?

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Ancak tekrar hatırlatmakta fayda var; promosyon alırken bankada 3 yıl kalacağınıza dair taahhütname vermektesiniz. Hal böyle olunca 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşıyamazsınız. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Maaşı 1000 liranın altındaki emeklilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasında olanlara 375 lira 2000 liranın üzerindeki maaşlara ise en az 450 lira promosyon ödeniyor. Son zamanlarda bankalar çeşitli kampanyalarla bu paraların üzerinde promosyon vermektedir.

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