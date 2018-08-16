Emekli bayram ikramiyeleri yatmaya başladı! Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başladı. Bağ-Kur ve SSK emeklilerine bugün yani 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine yarın yani 17 Ağustos’ta ikramiyeler ödenecek. Emekli maaşları için de müjdeli haberler geldi, emekli maaşları cumartesi günü bankamatiklerden çekilebilecek...

Emekliler için verilecek olan bayram ikramiyeleri bugün itibariyle yatırılmaya başlandı. Emeklilere bir müjdeli haber daha geldi, emekli maaşları cumartesi günü yatırılacak ve bankamatiklerden çekilebilir olacak. Maaşlarını bankadan çekmek isteyen emekliler ise maaşlarını çekmek için pazartesi gününü bekleyecek.

BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİLERİ BUGÜN, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ YARIN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen sorunun cevabını yaptığı yazılı açıklama ile verdi. Bakan Selçuk, “Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Bayrama sayılı günler kala emekliler maaşların bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğini merak ediyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, emekli maaşı ödemeleri 18 Ağustos Cumartesi bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi de bankalardan alınabilecek. SGK'dan yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta bankalardan ödenecek” ifadesi kullanıldı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Selçuk, “Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.” dedi.