Ocak-Haziran 2018 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli ek ödeme zammı ne zaman geldi? Ek ödeme sorgulama nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Her ay hesaplara net maaşla birlikte yatırılan emekli ek ödeme ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Emekli ek ödeme zammı ne zaman geldi? Ek ödeme sorgulama nasıl yapılır?

SSK, Bağ-Kur, tarım çalışanı emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Açıklanan ocak-haziran enflasyon rakamına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerilerinin maaşlarına yüzde 9.17 oranında zam geldi. Emeklinin maaşlarının yanında ek ödemeleri de zamlandı. Vergi iadesinin yerini alan ek ödeme, bu yıl, bin 18 liranın altındaki aylıklar için maaşın yüzde 5’i, üstündeki aylıklar için ise yüzde 4’ü oranında uygulanıyor. Her ay hesaplara net maaşla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Maaşlar zamlandığında, yeni aylık üzerinden hesaplandığı için ek ödeme tutarı da artıyor.

Haziran’da net maaşı 2 bin lira olan emekli 80 lira (2.000 x % 4) da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına 2 bin 80 lira yatırılıyordu. Bu kişi SSK emeklisiyse, maaşı bu ay 183,40 lira (2.000 x % 9.17) artışla 2 bin 183 lira 40 kuruşa çıktı. Ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplandığından 80 liradan 87,33 liraya (2.183,40 x % 4) yükseldi. Emeklinin eline bu ay 2 bin 270 lira 73 kuruş geçti.

EK ÖDEME SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-devlet sistemine giren emekliler “Emekli aylık bilgisi” bölümünden maaş ve ek ödeme bilgilerini görebilirler.

4/A emekli aylık bilgisi sorgulama:

E-Devlet 4A emekli aylık bilgisini öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde E-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet SSK emekli aylık bilgisi sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

4/B emekli aylık bilgisi sorgulama:

e-Devlet 4B emekli aylık bilgisini öğrenmek istiyorsanız e Devlet’e giriş yaptıktan sonra, (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi)sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet SSK emekli aylık bilgisi sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

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