Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekliye verilecek bayram ikramiyeleri merak konusu…

Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri hakkında birçok detay merak ediliyor. 12 milyon emekliye seçim öncesi bayram ikramiyesi verilecek. Emekliler ne kadar ikramiye alacak? İşte hükümet kaynaklarının ikramiye için işaret ettiği tarih...

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulunda alınan; emeklilere bayram ikramiyesi, vergi affı, imar barışı, üniversite öğrencilerine okula dönme imkanı, 65 yaş aylığında artış gibi toplumun hemen hemen tüm kesimini ilgilendiren kararları açıkladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bayram ikramiyesi olarak emeklilere 1000’er TL ödenmesine ilişkin, “Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak ” dedi.

2018 EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşın olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, “Emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız, köy korucularımız var. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin lira, Kurban Bayramı öncesi bin lira. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

BEKLENEN TARİH HAZİRAN BAŞI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı görüşmelerine katıldı. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL ödenmesine ilişkin de Naci Ağbal, “Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek. İlk defa Ramazan Bayramı'ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak ” dedi.