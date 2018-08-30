Emekli maaş hesaplama! 2018 yeni zamla maaş hesabı…

Emekli maaşları yılın ikinci zammını da aldı. Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Yeni zamla maaş hesabı ne oldu? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Emeklilik, her sigortalı çalışanın prim ödeyerek, belirli bir yaşa geldiklerinde emeklilik maaşı altında düzenli bir gelir elde edecekleri dönemdir. Emeklilik maaşı hesaplama işlemi, bağlı bulunulan sigorta kategorilerine göre farklı yollarla hesaplanır. Peki, emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Yeni zamla maaş hesabı ile her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

TEMMUZ ZAMMI İLE YENİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşlarına Temmuz ayında gelen yüzde 5,17’lik enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Temmuz zammı memur emeklileri için yüzde 8.65 oldu. Bu artışla en düşük memur emeklisi maaşı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi. Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde ise yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL’ye çıkarıldı. Esnaf emeklisinin maaşı 1.249 TL, çiftçi maaşı ise 1.178 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

İLGİLİ HABER Çalışan emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

İLGİLİ HABER En düşük emekli maaşı ne kadar? 2018 emekli zammında son durum

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018

En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL