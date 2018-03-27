Emekli maaş kesintileri nelerdir? Emekli maaş kesintisi sorgulama…

Emekliler maaşlarını çektikten sonra genel olarak maaşlarındaki kesintilerin sebebini merak eder ve çoğu da bu kesintinin sebebini öğrenmek ister. Emekli maaş kesintileri nelerdir? Emekli maaşınızda kesintiler varsa bunları nasıl öğrenebilirsiniz? İşte size yardımcı olacak haberimiz...

Milyonlarca emekli maaşlarından yapılan kesintilerin bir çok sebebi vardır. Bu sebeplerin nedenini bilmek de en doğal hakkınız. İlaç katılım payı, muayene katılım payı, icra takibi sebebiyle haciz gibi birçok nedenlerle yapılan kesintilerle ilgili merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışalım…

Emekli maaşlarındaki bu kesintilerin sebebini bilmek ve takip etmek emekli kişilerin her zaman faydasına bir durumdur. Peki emekli aylıklarından hangi kesintiler yapılır?, sebebi nedir?, ne kadar kesiliyor? ve internet üzerinden emekli aylığındaki kesintiler nasıl sorgulanır? İşte size bilmeniz gerekenler

EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİ TÜRLERİ NELER?

İLAÇ KATILIM PAYI:

Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

– 3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için…3 (üç) TL,

– 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….…1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır. İlaç katılım payları genelde ilaçların alındığı tarihi takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan kesilir. Bazen birkaç ay sonra da kesilebilir.

TIBBİ MALZEME KATILIM PAYI

Vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.

MUAYENE KATILIM PAYI

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

– İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında…5 TL

– Özel sağlık hizmeti sunucularında …….12 TL

Yukarıda belirtilen tutarlar da emeklilerin aylıklarından kesilir.

İCRA TAKİBİYLE HACİZ

İcra takibiyle emekli aylıklarına konulan haciz (İstisnai durumlar hariç aylığın 1/4'ü oranında kesinti yapılır).

YERSİZ ÖDEMELER

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir ve aylık alanlara bazen hak etmediği aylıklar ödenmektedir. Bunlar tespit edildikten sonra emeklinin gelir ya da aylığından her ay %25’ini geçmemek koşulu ile tahsil edilebilmektedir.

EMEKLİ MAAŞI KESİNTİSİ SORGULAMA

(https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri) sorgu ekranından e-Devlet sitesine giriş yapın. Açılacak ekrandan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” bağlantısına tıklayınız. Daha sonra “e-Devlet Şifresi” bölününü tıkladıkdan sonra “T.C. Kimlik No” ve “e-Devlet Şifrenizi” yazarak Emekli Aylığı Kesintisi panelini görüntüleyebilirsiniz.