Emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı

85 bin kişinin kadro dışı kaldığını belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 8 milyon emeklinin de asgari ücretin altında maaşla yaşamak zorunda olduğunu söyledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 8 milyon emeklinin asgari ücretin altında aylık aldığını söyledi. Atalay, düzenlediği iftar yemeğinde gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Atalay, hükümetin taşeron işçileri kadroya alırken KİT ve bazı kamu kurumlarında asıl işi yapan 85 bin işçiyi kapsam dışında bırakmasına tepki gösterdi, “900 bin işçi kadroya alındı deniyor. Hadi biri bana göstersin bakalım bu 900 bin işçi nerede, hangi kurumlarda çalışıyormuş?” diye sordu. Atalay, 85 bin işçinin kadroya alınması için Başbakan Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan haber beklediğini söyledi.

8 milyon emeklinin asgari ücretin altında maaş aldığını, 900 lira aylık alan emekli olduğunu belirten Atalay, “Asgari ücretin altında emekli aylığı olmaz” dedi. Atalay Türkiye'de 2 milyon çocuğun sokaklarda çalıştığını, okulda olması gereken 9-10 yaşındaki çocukların çalıştırılmasının Türkiye'ye yakışmadığını anlattı.

O FABRİKALARDA AH VAR!

Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ne ülke, ne insan sağlığı ne de satın alanlara hayır getirmeyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan seçimlere kadar “iptal müjdesi” beklediğini söyledi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af çıkışına, “Affı öldürülenlerin, canları yananların yakınlarına sorun” karşılığını veren Atalay, şeker fabrikalarının seçim öncesinde alelacele özelleştirilmesine bir türlü anlam veremediğini ifade etti. Atalay, “Bu satışlar ne ülkeye, ne insan sağlığına ne de o fabrikaları satın alanlara hayır getirmez. O fabrikalarda ah var ah! Bu ahları göz ardı edip fabrikaları alanlar o gemileri yürütemezler” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kamuoyundan gelen tepkileri dikkate alıp birçok kararı iptal ettirdiğini belirten Atalay, kendisinden seçime kadar şeker fabrikalarının satışının iptaliyle ilgili de bir müjde beklediklerini, devletin elini şekerden çekmemesi gerektiğini söyledi.

AFFI AİLELERE SORUN

Başkan Atalay, af tartışmalarına da tepki gösterip, insanların birbirlerine karşı işledikleri suçları devletin affedemeyeceğini söyledi. Devletin sadece devlete karşı işlenmiş suçları affedebileceğini ifade eden Atalay, “Birisi birini öldürmüşse, öldürenin affedilip affedilmeyeceğini devlete değil, öldürülenin ailesine sormak lazım. Bakalım canı yanan o insanlar affediyor mu, affetmiyor mu? Devlet kendisiyle ilgili olanda istediğini yapsın, ama bana dokunmasın” diye konuştu.

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