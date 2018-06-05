Emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği konusu merak konusu. Emekliler maaşlarını ne zaman alacak? Maaşlar bayramdan önce ödenecek mi? Konuyla ilgili açıklama haberimizde...

Ramazan bayramı nedeniyle öne alınan emekli maaş ödemelerinin tarihleri belli oldu. Emekliler maaşlarını ne zaman alacak? İşte detaylar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilerin merak ettiği bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarının Ramazan Bayramı’ndan önce ödenip ödenmeyeceği hakkında açıklama yaptı. Bakan Sarıeroğlu, emeklilerin maaşları ve ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini belirterek, “Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini 7 Haziran’da ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin emekli ikramiyelerini de 8 Haziran’da vereceğiz. Emekli Sandığı’ndaki emeklilerimizin maaşlarının ayın 1’i ile 5’i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının da 11-12-13 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğiz. İnşallah bu ödemelerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Buna göre, Emekli Sandığı emeklileri maaşları ayın 1’i ile 5’i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları da 11-13 Haziran tarihlerinde ödenecek. Mevcut uygulamada, memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. Normal aylarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25’i ile 28’i arasında yapılıyor.

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TAHSİS NUMARALARINA GÖRE MAAŞLAR YATMAYA BAŞLADI

Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN DE TARİH BELLİ

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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