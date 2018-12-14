Emekli maaşınızdan elinize geçen miktarın daha öncekilerden düşük yahut eksik olması kesinti olduğu anlamına gelmektedir. Peki, emekli maaşından yapılan kesintiler nelerdir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

Milyonlarca emeklinin maaşından bazı durumlarda kesinti yapılmakta. Bu durum bazen kafa karışıklığına yol açmaktadır. Emekliler maaşlarının neden düşük ya da eksik olduğunu merak ediyor. Şimdi emekli maaşından yapılan kesintilerin neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. İşte emekli maaşından yapılan kesintiler…

EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLER

– İlaç katılım payı:

Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

– 3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için…3 (üç) TL,

– 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….…1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır. İlaç katılım payları genelde ilaçların alındığı tarihi takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan kesilir. Bazen birkaç ay sonra da kesilebilir.

– Tıbbi malzeme katılım payı:

Vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.

– Muayene katılım payı:

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

– İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında…5 TL

– Özel sağlık hizmeti sunucularında …….12 TL

Yukarıda belirtilen tutarlar da emeklilerin aylıklarından kesilir.

– İcra takibiyle haciz:

İcra takibiyle emekli aylıklarına konulan haciz (İstisnai durumlar hariç aylığın 1/4’ü oranında kesinti yapılır).

– Yersiz ödemeler:

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alanlara bazen hak etmediği aylıklar ödenmektedir. Bunlar tespit edildikten sonra emeklinin gelir ya da aylığından her ay %25'ini geçmemek koşulu ile tahsil edilebilmektedir.

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