Emekli maaşını bankaya taşıma nasıl yapılır?

SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını farklı bankalardan alabilmeleri mümkün. Emekli maaşları genellikle PTT hesabınıza yatırılırdı. Ancak bankaların cazip kampanyaları hem de PTT’de oluşan uzun kuyruklar ve vakit kaybından kurtulmak için vatandaşlar emekli maaşlarının yatırıldığı bankayı değiştirmektedirler. Peki bu işlem nasıl yapılır? İşte yapılması gerekenler...

Ülkemizde yaklaşık olarak 12 milyon civarında emekli bulunuyor. Emekli maaşlarına bankaların getirdiği promosyon ödemesiyle birlikte maaş hesapları da bu bankalara kaydırılmaya başlandı. Emekli maaşı alan vatandaşların emekli maaşını başka bankaya taşıma işlemi internet üzerinden e-devlet sistemiyle veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na elden müracaat ederek yapılabilmektedir. İki yöntemden birini tercih eden emekli, istediği bankaya maaşını taşıyabiliyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ DURUMDA YAPILAMAZ?

Ancak emeklilerin emekli maaşı hesaplarını değiştirirken bilmeleri gereken önemli bir konu bulunmaktadır. Emeklilerin kredi borcu bulunuyorsa, yine bankaya ait kredi kartı kullanılıyorsa buna ait kredi kartı borcu olmaması, maaşın ek hesabı kullanılıyorsa, ek hesaba ait borcun olmaması gerekir. Bu durumlarda banka değişikliği yapamazlar.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

Eğer 4A SSK maaşı alınıyorsa, bankaya taşınması işlemi yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

– 4A hizmetleri,

– 4A banka ve adres değişikliği kısmını seçmeniz gerekmektedir.

Eğer 4B Bağkur maaşı alınıyorsa, aynı işlem için izlenecek adımlar:

– 4B hizmetleri,

– 4B banka ve adres değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.

Eğer 4C Emekli Sandığı maaşı alınıyorsa, bu maaşın bankaya taşınmasında da:

– 4C hizmetleri,

– 4C banka değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.

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