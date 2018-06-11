Emekli maaşları hesaplara yattı mı? Bayram öncesi emekli maaşları için verilen tarih

Bayram nedeniyle öne alınan emekli maaş ödemelerinin tarihleri belli oldu. Emekliler geçtiğimiz hafta bayram ikramiyelerini aldı. Ramazan Bayramı 2018 yılı için 15 Haziran'da başlıyor. Hükümet 14 Haziran Arefe gününden önce emekli maaşlarının yatacağını açıklamıştı ve emekli maaş ödemeleri için beklenen gün geldi...

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği konusu merak konusu. Emekliler maaşlarını ne zaman alacak? Maaşlar bayramdan önce ödenecek mi? Konuyla ilgili açıklama haberimizde..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilerin merak ettiği bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarının Ramazan Bayramı'ndan önce ödenip ödenmeyeceği hakkında açıklama yaptı. Bakan Sarıeroğlu, emeklilerin maaşları ve ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini belirterek, “Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini 7 Haziran'da ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin emekli ikramiyelerini de 8 Haziran'da vereceğiz. Emekli Sandığı'ndaki emeklilerimizin maaşlarının ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının da 11-12-13 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz. İnşallah bu ödemelerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Buna göre, Emekli Sandığı emeklileri maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları da 11-13 Haziran tarihlerinde ödenecek. Mevcut uygulamada, memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Normal aylarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25'i ile 28'i arasında yapılıyor.

TAHSİS NUMARALARINA GÖRE MAAŞLAR YATMAYA BAŞLADI

Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran’da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran’da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran’da maaşlarını alacak.

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