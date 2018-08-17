Emekli maaşları için saatler kaldı! Emekli ikramiyeleri yatmaya başladı işte tarihler…

Emeklilerin bayramda rahatlamasını sağlayacak olan emekli ikramiyeleri dün itibariyle hesaplara geçmeye başladı. Emekli maaşları da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Emekli maaşları ise yarından itibaren banka ATM'lerinden çekilebilir olacak. İşte emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri için önemli detaylar...

Emekli bayram ikramiyeleri yatmaya başladı, şimdi emekliler “Emekli maaşı ne zaman yatacak?” sorusuna cevap arıyor. . Bağ-Kur ve SSK emeklilerine dün yatan emekli ikramiyeleri, bugün ise emekli sandığı emeklilerinin hesaplarına geçecek. Yarın da emekli maaşları banka ATM’lerinden çekilebilir olacak. İşte emekli ikramiyeleri konusundaki detaylar…

BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE OLACAK?

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.” dedi.

BANKADAN ÇEKİMLER PAZARTESİ OLACAK

Emekli maaşı ödemeleri 18 Ağustos Cumartesi bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi de bankalardan alınabilecek. SGK’dan yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos’tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos’ta bankalardan ödenecek” ifadesi kullanıldı.