Emekli maaşları ne kadar olacak? 2019 emekli maaşı zamları belli oldu mu? Emekliler merakta!

En düşük SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşı ne kadar? Memur maaşları ne kadar zamlanacak? Emekliler geçimlerini sağlamaları için büyük önem taşıyan emekli maaşlarıyla ilgili detayları araştırıyor. Emekli maaşlarına gelecek zamlar enflasyonla belirleniyor. İşte 2019 emekli maaşları hakkında merak edilenler...

Enflasyona göre şekillenecek olan memur ve emekli zamları merakla araştırılıyor. Yıllık enflasyon YEP hedefine uyumlu olarak yüzde 20.8 artarsa, yılbaşında memur ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Bu durumda emekli maaşlarında yeni şekillenecek tabloyu haberimizin devamında bulabilirsiniz. EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? MAAŞ – ZAMLI MAAŞ 1.000 — 1.106.50

1.200 — 1.327.80

1.400 — 1.549.10

1.600 — 1.770.40

1.800 — 1.991.70

2.000 — 2.213.00

2.200 — 2.434.30

2.400 — 2.655.60

2.600 — 2.876.90

2.800 — 3.098.20

3.000 — 3.319.50

3.200 — 3.540.80

3.400 — 3.762.10

3.600 — 3.983.40

3.800 — 4.204.70

4.000 — 4.426.00

4.200 — 4.647.30

4.400 — 4.868.60

4.600 — 5.089.90

4.800 — 5.311.20 EMEKLİ MAAŞINA ZAM TEKLİFİ CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan bir kanun teklifi ile, emekli maaşlarının arttırılması istendi. Teklif 1200 liranın altında emekli maaşı olmamasını hedefliyor. Halen ayda bin lira alan emekliler bulunuyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasalarında değişiklik öngören kanun teklifi, asgari emekli aylığının 2019 yılında 1200 TL, 2020 yılında 1400 TL, 2021 yılında 1600 TL olması, 2022 yılında ise asgari ücretle eşitlenmesini içeriyor.

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