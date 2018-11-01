Emekli maaşları ne kadar olacak? Emeklinin Ocak 2019 zammı merak konusu…

Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu. Son enflasyon rakamlarında çok büyük değişiklik yaşanamazsa memur emeklileri ocak-temmuz için yüzde 4’lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alacak. İşte emekli maaşları hakkında merak edilenler.

Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak sorusu yeni enflasyon verileriyle birlikte merakla araştırılmaya başlandı. Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 civarında gerçekleşecek. Enflasyonun daha da yükselmesi halinde bu zam oranları daha da artacak.

ENFLASYON ARTTI ZAM ORANLARI YÜKSELDİ

Temmuz dan eylül sonuna kadar TÜFE’deki artış yüzde 9.17’ye ulaştı. Daha önümüz de 3 aylık enflasyon duruyor. TÜFE geçen yılın son 3 ayında sırasıyla yüzde 2 03, yüzde 1,49 ve yüzde 0.69 artmış. 3 aylık toplam enflasyon yüzde 4.31 olmuştu Geçen yıl ekonomide böylesine çalkantılar ve yüksek zamlar yaşanmamıştı.

Bu yıl ise hemen her gün yeni bir zamla uyanıyoruz. Daha da önemlisi bu yıl TÜFE’ ye gecikmeli yansıyan üretici fiyatları (ÜFE) Aralık’tan bu yana yüzde 38.96. Son bir yılda ise yüzde 46.15 arttı. ÜFE eninde sonunda TÜFE’ye yarayacak. Dolayısıyla 3 ayda, geçen yıla göre çok daha yüksek TÜFE artışı sürpriz olmayacak.