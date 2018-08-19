Emekli maaşları yattı mı? Emekli bayram ikramiye ödemeleri başladı! Birden fazla emekli maaşı alıyorsanız…

Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Emeklilerin bayramda rahatlamasını sağlayacak olan emekli maaşları da dün hesaplara geçmeye başladı. Emekli maaşları için de müjdeli haberler geldi, emekli maaşları cumartesi günü ATM'lerden alınabilecek.

Emekliler emekli maaşları ne zaman yatacak araştırıyor. Bayram ikramiyelerini alan emeklilerin maaşları da hesaplara geçmeye başladı. Emekli maaşı ödemeleri 18 Ağustos Cumartesi bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi de bankalardan alınabilecek.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE OLACAK?

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.” dedi.

BANKADAN ÇEKİMLER PAZARTESİ OLACAK

Emekli maaşı ödemeleri 18 Ağustos Cumartesi bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi de bankalardan alınabilecek. SGK'dan yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta bankalardan ödenecek” ifadesi kullanıldı.

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