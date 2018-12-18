Emekli maaşı zammı için geri sayım! 2019 emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Emekliler kaç lira zam alacağını merakla araştırıyor. Emekli ve memurların zam oranlarında enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüksek seviyelerden seyreden enflasyon rakamlarında düşüş yaşanmazsa yaşanmazsa yılbaşında memur ve memur emeklileri Ocak-Temmuz için yüzde 4’lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alması gündeme gelecek...

Emekli ve memur maaş zammı enflasyonun artması ile değişecek. Peki, emekli 2019 yılı ne kadar zam alacak? Memur maaş zammı belli oldu mu? Bu yükselen enflasyon nedeniyle zam oranını açıklanmasını bekliyor. Kurlardaki ani yükselişin ardından iğneden ipliğe her şeye gelen yüklü zamlar enflasyon canavarını hortlatırken mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018

En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL

Emekli ve memura yapılacak zammın belirlenmesi için Aralık ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Buna göre 3 Ocak'ta beklenen sorunun cevabı da gelmiş olacak.

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

EMEKLİYE ZAM OYUNU

AKP’li 8 milletvekilinin Meclis’e sunduğu yasa teklifiyle bin liranın altında emekli aylığının kalmayacağı söylendi. Ancak SÖZCÜ, emeklilerin esas aylıklarının değil, aylık gelirlerinin bin liraya çıkarılacağını, bunun da Hazine’den aktarılacak ek destekle sağlanacağını yazdı. Bu yönteme göre, emeklinin esas aylığı örneğin 800 liraysa yine 800 lirada kalacak. Aradaki 200 liralık fark Hazine’den alınıp emekliye ödenecek. Bu sayede emeklinin geliri bin liraya çıkacak. Ancak 6’şar aylık zamlar bin liralık gelir yerine 800 liralık esas aylığa yapılacak. Bu nedenle emeklinin bin liralık geliri hep bin lirada kalacak, sadece Hazine’den aktarılan ek ödeme düşecek. Dolayısıyla aylık geliri bin liraya yükseltilen 103 bin emeklinin önemli bir bölümü 2-3 yıl boyunca hiç reel zam alamadan bin lirada kalacak.

SEÇİME AYARLI

CHP’li Gülizar Emecan, yapılan düzenlemeyi emekliler için hazırlanmış Ali Cengiz oyununa benzetti. Emeklilerin esas aylıklarının bin liraya çıkarılmayacağını, sadece bin liraya tamamlanmış olacağını ifade eden Emecan, “Asıl amaç emekliyi kurtarmak değil, görüntüyü kurtarmak. Emekli aylığının bin liranın altında görünmesini istemiyorlar. Bu, seçim öncesi tam bir Ali Cengiz oyunudur. Emekliler mart seçimlerinde sandığa giderken zammı almış olacaklar, ama temmuzda zam alamayacaklar. İnsanları saf yerine koyuyorlar ama toplum bunu fark eder” dedi.

EMEKLİ BİLE YANLIŞ ANLADI



CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, geliri 1.000 liraya çıkarılan emeklilerin yıllarca zam alamayacağını belirtirken, “Aylığı 800 liraysa, 200 lirayı Hazine koyacak, gelir 1.000 liraya çıkacak. 6’şar aylık zamlar esas aylığa yapılacak. 800 liralık aylık zamlarla 900 liraya çıktığında Hazine 200 yerine 100 lirasını karşılayacak. İnsanlar yıllarca bin lirada kalacak. İyi de bin liranın yasal, hukuki, ekonomik ya da sosyal bir anlamı yok ki? Sadece yuvarlak, düz bir rakam” dedi. Kuşoğlu, emekli derneklerinin bile yöntemi yanlış anladığını, bin liraya zam geleceğini zannettiklerini ifade etti.