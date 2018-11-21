Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu?

Milyonlarca vatandaş emekli ve memur maaşlarına gelecek zammı merak ediyor. Enflasyonun artması ile birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da değişiyor. 2019'da yani yeni yılda memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Milyonlarca emekli ve memur geçimlerine katkıda bulanacak maaş zam oranlarını merak ediyor. Enflasyon düşüş yaşanmazsa yılbaşında memur ve memur emeklileri ocak-temmuz için yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alacak. Ocak İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL'ye çıkacak. İşte emekli ve memur maaş zammı detayları…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Kurlardaki ani yükselişin ardından iğneden ipliğe her şeye gelen yüklü zamlar enflasyon canavarını hortlatırken mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 civarında gerçekleşecek. Enflasyonun daha da yükselmesi halinde bu zam oranları daha da artacak. Ancak maaş zamları hiçbir şekilde yüzde 50’lere dayanan mutfak enflasyonuna çare olmayacak.

MEMUR MAAŞLARI

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HESAPLAMA

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sitesine girip doğum tarihinizin yanı sıra, “SSK Prim Ödeme Gün Sayınız, Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız, Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız, Fiili Gün Sayınız, Yurtdışı Gün Sayınız ve 3600 Günün Doldurulduğu Tarih” gibi sayfada yer alan yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu bilgilerin doldurulması için sigortalılar olarak hizmet dökümünü almanız formdaki bilgileri doldurmanız açısından yararlı olacaktır. Hizmet dökümünüzü de E-Devlet üzerinden kimliğinizi doğrulayarak alabilirsiniz.

Aldığınız hizmet dökümünden sonra sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapılmasının ardından emeklilik yaşınız açılan sayfada gözükecektir.

Ayrıca E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bağlantısına tıklayarak da bilgilerinizi girip öğrenebilirsiniz.