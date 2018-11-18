Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini 2019 emekli ve memur maaşları…

Emekli ve memur maaşlarında Ocak 2019'da ne kadar zam yapılacak merak ediliyor. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri ocak-temmuz için yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alacak. Ocak İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. İşte tahmini 2019 emekli ve memur maaşları...

Emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak sorusu yeni enflasyon verileriyle birlikte merakla araştırılmaya başlandı. Sözcü’nün enflasyonun bugünkü seyri üzerinden yaptığı tahmini hesaplamalara göre, eğer enflasyonda mucizevi bir düşüş olmazsa, ocak ayında memur ve memur emeklileri yüzde 4’lük zamma ilave olarak yüzde 12.5 civarında enflasyon farkı alacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL’ye çıkacak. İşte detaylar…

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Kurlardaki ani yükselişin ardından iğneden ipliğe her şeye gelen yüklü zamlar enflasyon canavarını hortlatırken mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 civarında gerçekleşecek. Enflasyonun daha da yükselmesi halinde bu zam oranları daha da artacak. Ancak maaş zamları hiçbir şekilde yüzde 50'lere dayanan mutfak enflasyonuna çare olmayacak.



EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NEDİR?

Emekli olma durumu çalışanların statülerine göre değişiyor. Yani SGK'lı (4-a), Bağ Kur'lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar olabiliyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor…

EMEKLİ OLMAK İÇİN PRİM GÜNÜN DIŞINDA NELER GEREKLİDİR?

Başta tüm vatandaşların şunu bilmesi gerekir ki, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen primlerin emekli olunabilmesi için belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Prim gün sayısının yanı sıra, gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmak ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmek yeterli oluyor. Emekli olma şartlarının hepsini sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişiniz önemli. Çünkü emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı ‘ne zaman emekli olurum’ sorusunun cevabını veriyor.

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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Huzurlu ve sessiz bir hayata geçmeyi sabırsızlıkla bekleyen tüm çalışanların merakını gidermek için SGK tarafından hayata geçirilen “Ne Zaman Emekli Olurum Uygulaması”na girmek yeterli oluyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HESAPLAMA

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sitesine girip doğum tarihinizin yanı sıra, “SSK Prim Ödeme Gün Sayınız, Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız, Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız, Fiili Gün Sayınız, Yurtdışı Gün Sayınız ve 3600 Günün Doldurulduğu Tarih” gibi sayfada yer alan yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu bilgilerin doldurulması için sigortalılar olarak hizmet dökümünü almanız formdaki bilgileri doldurmanız açısından yararlı olacaktır. Hizmet dökümünüzü de E-Devlet üzerinden kimliğinizi doğrulayarak alabilirsiniz.

Aldığınız hizmet dökümünden sonra sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapılmasının ardından emeklilik yaşınız açılan sayfada gözükecektir.

Ayrıca E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bağlantısına tıklayarak da bilgilerinizi girip öğrenebilirsiniz.