Emekli ve memur zammında yeni gelişme! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan enflasyon hedef tutarı ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa memur ve memur emeklileri 2019 yıl başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Peki en düşük SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşı ne kadar? Memur maaşları ne kadar zamlanacak? İşte Emekli ve memur maaş zammı detayları…
Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Çalışan memurlar içinse minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak. Ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak.
3 Ocak tarihinde, sayıları 36 bini bulan malul ve vazife malulü ile 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alanların maaşı da artacak. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8 65 oranında zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2 149 TL'ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133TL'ye yükselmişti.
EMEKLİLER KAÇ LİRA ZAM ALACAK?
Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108.78 ile 521.02 lira arasında artış yaşanacak. Halen ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak. 4 bin 892 lira 19 kuru. seviyesinde bulunan en yüksek maaş ise 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek.
İŞTE EMEKLİLERİN ZAMLI MAAŞLARI
MAAŞ – ZAMLI MAAŞ
1.000 — 1.106.50
1.200 — 1.327.80
1.400 — 1.549.10
1.600 — 1.770.40
1.800 — 1.991.70
2.000 — 2.213.00
2.200 — 2.434.30
2.400 — 2.655.60
2.600 — 2.876.90
2.800 — 3.098.20
3.000 — 3.319.50
3.200 — 3.540.80
3.400 — 3.762.10
3.600 — 3.983.40
3.800 — 4.204.70
4.000 — 4.426.00
4.200 — 4.647.30
4.400 — 4.868.60
4.600 — 5.089.90
4.800 — 5.311.20
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