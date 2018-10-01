Emekli ve memur zammında yeni gelişme! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur maaş zammında yeni gelişmeler geliyor. Enflasyona göre şekillenecek olan memur ve emekli zamları merakla araştırılıyor. Yıllık enflasyon YEP hedefine uyumlu olarak yüzde 20.8 artarsa, yılbaşında memur ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 11.15 oranında zam yapılacak.

Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan enflasyon hedef tutarı ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa memur ve memur emeklileri 2019 yıl başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Peki en düşük SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşı ne kadar? Memur maaşları ne kadar zamlanacak? İşte Emekli ve memur maaş zammı detayları…

ENFLASYON FARKI ZAMMI 349 TL OLACAK

Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Çalışan memurlar içinse minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak. Ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak.

3 Ocak tarihinde, sayıları 36 bini bulan malul ve vazife malulü ile 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alanların maaşı da artacak. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8 65 oranında zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2 149 TL'ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133TL'ye yükselmişti.