Emeklilerin de borcu yapılandırılsın

Bankalar, borçlarını ödeyemeyecek duruma düşen milyar dolarlık patronlara, “yeniden yapılandırma” kolaylığı sağladı. Pek çok iş adamı borcunun vadesini uzatarak rahat nefes aldı. Şimdi aynısını, emekliler de istiyor. Türkiye Emekliler Derneği, “Bankalar kredi kullanan emeklinin maaşının tamamını kesiyor. Emeklilerin banka borçları da yapılandırılsın” dedi.

Emekliler, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kredi borcu bulunan işletmeler için bankalara yaptığı tavsiye niteliğindeki vadelendirme kararının kendileri için de alınmasını istiyor. TBB'nin, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon liranın altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanların, vadesi gelen taksitlerini 24 aya kadar vadelendirebileceği yönündeki tavsiye kararının yankıları sürüyor.

Yüz binlerce emekliyi temsil eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), TBB'nin bankalara yaptığı tavsiye niteliğindeki vadelendirme kararının kendileri için de alınması talebinde bulundu. TÜED Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı, TBB'nin borçlu işletmeler için aldığı tavsiye kararını olumlu bulduklarını söyledi. İşletmeler kadar sabit gelirlinin de ekonominin önemli bir parçası olduğunu belirten Aykırı, sabit gelirliler içinde emeklilerin, ekonomik olarak en kırılgan kesimi oluşturduğunu vurguladı. Enflasyon oranındaki en ufak bir yükselişin emeklilerin gelir gider dengesini alt üst ettiğini ifade eden Aykırı, şunları kaydetti:

MAAŞ KREDİYE GİDİYOR

“Bankalardan kredi kullanan milyonlarca emeklimiz de son ekonomik durumlardan etkilenmiştir. Özellikle enflasyondaki artışın mutfağına yansıması neticesinde mağdur durumdadır. Bankalar bazen kredi kullanan emeklilerimizin aylıklarının tamamını kesip, onlara geçinmek için bile tek kuruş bırakmıyor.”