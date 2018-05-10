Emeklilik halinde işyerinden nasıl tazminat alınır? Emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi?

Bir çalışanın iş yerinden tazminat alabilmesi için öncelikle; Emekli olma hakkının elde edilmesi veya bu doğrultuda sigortalılık prim günü ve sürenin dolması gerekmektedir. Peki emekliliğe hak kazanmış çalışanlar iş yerinden nasıl tazminat alabilir? Emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi? İşte merak edilenler ve cevapları...

Emeklilik, çalışanların en önemli beklentilerinden biridir. Emekli olan çalışanlar iş yerinden nasıl tazminat alır? Emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi? İşte, emekli olduysanız ya da emekliliği bekliyorsanız bu soruların cevaplarını merak ediyorsunuzdur. Haberimiz size yardımcı olacaktır…

Emeklilik sebebiyle iş akdi feshinin şartları ise şöyledir:

Emeklilik sebebiyle iş akdi fesihlerinde uyulması gereken şartlar işçinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık göstermektedir.

15 Yıl 3600 Gün şartı: Bir işçinin 15 yıl 3600 gün koşulu ile kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için sigorta girişinin 08.09.1999 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. İlk sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden önce olanlar, 3600 gün sigorta primi yatırılmış olması ve 15 yıldır sigortalı olması koşulu ile iş sözleşmelerini feshedebilirler.

25 Yıl 4500 Gün şartı: 08.09.1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar 25 yıldır sigortalı olma ve 4500 gün sigorta primi ödemiş olma şartlarını sağladıklarında emeklilik nedeni ile feshe hak kazanırlar.

Yukarıda belirttiğimiz şartları sağlayan işçi emeklilik nedeni ile fesih hakkını kullanmak istiyor ise sigorta müdürlüklerine başvurarak bu şartları sağladığını Kurum'dan temin edeceği belge ile ispat etmeli ve bu belge ile işverenine başvurmak zorundadır.

EMEKLİ OLAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ancak bu durumun istisnaları içinde yer alan; Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alırlar.

KIDEM NASIL HESAPLANIR?

Her 1 yıllık çalışma karşılığında 1 aylık brüt ücret tutarında tazminat alınıyor. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Tazminat hesabında ücretin yanı sıra düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler de (yol parası, yemek parası, düzenli ikramiye gibi) dikkate alınıyor.

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