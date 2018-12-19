Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, sigortalılık süresi şartı ve yaş şartını tamamlayanlar için en önemli adım emeklilik başvurusunda bulunmaktır. Başvurudan sonraki süreç hakkında bilmeniz gerekenleri haberimizde sizler için derledik... Emeklilik işlemleri ne kadar sürüyor? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı ne zaman bağlanır? işte cevabı...

Emeklilik işlemleri sigortalının çalıştığı mesleğe ve bağlı bulunduğu kuruma göre değişim göstermektedir. Şimdi, emeklilik işlemleri ne kadar sürüyor? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı ne zaman bağlanır? Gelin birlikte öğrenelim…

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NE KADAR SÜRER?

Emekli maaşlarının bağlanma süresi maaş talebinde bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nin iş ve işlem yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Emeklilik başvurusunda bulunduğunuz tarihten sonra Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu dosyanızı inceler. Eğer ilk sigorta ya da başlangıç tarihinize göre emeklilik için gerekli olan sigorta prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlıyorsanız emekli maaşı bağlanma sürecine geçilir. Bu süreç başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Merkezi’nin yoğunluğuna göre ortalama 1,5 ile 2 ay arasında sürer.

SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.

EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?

5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;

– Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.

– Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.

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