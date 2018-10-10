Emeklilik yaşı kaç? Kaç yaşında emekli olunur?

Yıllar boyu çalışıp rahat bir emeklilik hayali kuranlar emeklilikle ilgili pek çok konuyu merak eder. En merak edilenlerin başında da emeklilik yaşının kaç olduğu gelmektedir. Peki, kaç yaşında emekli olunur. İşte tüm yönleriyle emeklilik yaşı...

Kadın ya da erkek tüm çalışan insanların büyük bir heyecanla beklediği emeklilik, yaş itibariyle farklılık gösterebiliyor. Prim gün sayısı, çalışılan yıl gibi belirli kriterleri yerine getirenler emekliliğe hak kazanıyor. Emeklilik yaşıyla ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz..

ERKEKLER KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUR?

Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09. 1976'dan önce olan erkek SSK'lılar:

55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün, Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler tam emekli aylığı alabilmektedirler.

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmalı ve en az 7000 gün ile emekli olabilirler. 08.09.1999 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için sigortalılık süresi yoktur. 7000 iş günü ve 60 yaş kriter olarak belirlenmiştir.

4500 GÜN İLE ERKEKLER EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

01.05.2008’DEN SONRA İŞE GİREN ERKEK NASIL EMEKLİ OLUR?

a-Normal Emeklilik Şartları:

7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65

b-Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

Diğerleri İse:

1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64

2)- 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUR?

Kadınların emeklilik yaşı işe giriş tarihine göre değişim göstermektedir. 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olduysanız 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emekli olabiliyorsunuz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, emekliliği hak etmek için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekmektedir.

52 YAŞINDA EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlamış durumunda 50 yaşında,

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasındaysa 52 yaşında,

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasındaysa 54,

24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasındaysa 56,

24.05.2011 tarihinden sonraysa 58 yaşında, 3600 gün ile emekli olabilirsiniz.

Eğer sigortalı olma tarihiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamış olmanız emekli olaya hak kazandırır. Ancak bu tarihten sonra girişi olanlar kademeli geçişe tabidir. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5400 günü 31.12.2035’e kadar tamamlamış olmanız gereklidir.

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