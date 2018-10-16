Emeklilikte yaşa takılanlar Erdoğan’dan randevu istiyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istediklerini, emeklilik hakkındaki çalışmalarına ona da sunmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün emeklilikte yaşa takılanlara seslenerek, “Tasvip etmiyoruz. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum” ifadesini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada bir süre önce AKP’li yetkililerle görüştüklerini ve kendilerine bu konuda bir çalışmaları olduğunu anlattığını belirtti.

ʻʻ Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Bunun üzerine MHP'nin dün verdiği kanun teklifinin umutlarını artırdığını söyleyen Boran, “1999'da çıkan kanundaki mağduriyet mücadelesinin ortadan kalkmasını istiyoruz” dedi.

“RANDEVU TALEP EDİYORUZ”

Belli bir yaşın üstündeki insanlara iş verilmediğini söyleyen Gönül Boran Özüpak, geçinecek bir bütçeleri olmadığını anlattı. Boran, “Gayemiz amacımız erken emeklilik değil. Bütçeye yük olmayacağız. Bu konuda yaptığımız çalışmalarımız var. Bunları cumhurbaşkanımıza sunmak isteriz. Bütçeye yük değil hareketlilik sağlayacağız. Cumhurbaşkanından randevu talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

‘KİMSE İŞ VERMİYOR BÜTÇEMİZ YOK’

Gönül Boran Özüpak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Meclis'te 9 tane kanun teklifi olduğu bilgisini de verdi. Gönül Boran Özüpark yaşa takılan emeklilere yaşlarından dolayı kimsenin iş vermediğini bir bütçeleri olmadığını dolayısıyla ekonomiye bir katkılarının olamadığını ifade etti.

TÜRKİYE’DE EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken yaşta emeklilik isteyenlere tepki gösterdi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz” dedi.

Peki ya Türkiye'de mevcut koşullarda emeklilik sistemi nasıl işliyor?

1999 yılı emeklilik sisteminde önemli bir tarih. Bu tarihten önce sigorta girişi yapılan ve prim gün sayısını dolduran kadınlar 38, erkekler ise 49 yaşında emekli olabiliyordu.

2002 sonrası sigortalılık girişi yapılanlar için ise daha sonra çıkan kanunla kadınlarda yaş 58, erkeklerde ise 60'a çıkarıldı.

Bir önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun döneminde 2036 yılı sonrası için emeklilik yaşının 65'e çıkarılması yönünde çalışma yapılmıştı.

Peki dünyanın gelişmiş ülkelerinde emeklilik yaşı nasıl?

Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Lüksemburg ve Birleşik Krallık’da kadın ve erkekler 65 yaşında emekli oluyor.