Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanlar merakla TBMM'den geçecek yasayı bekliyor. Ancak bu konuda henüz güzel bir haber yok. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ile ilgili açıklama geldi. Muş, konuya ilişkin "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışmamız yoktur” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yapılan değerlendirmelere göre SSK'lıların 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse 3 seçenekle emekli olmaları mümkün olabilecek. İşsizliğin çift haneli rakamlara ulaştığı piyasa şartlarında, çoğunun belirli bir yaş seviyesininde üstünde olmaları nedeniyle bu vatandaşlar iş bulmada dezavantajlı konumunda bulunuyorlar.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

Emeklilikte yaşa takılan SSK'lıların 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse 3 seçenekle emekli olmaları mümkün olabilecek. Buna göre, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekecek.

Emeklilikte yaşa takılan emekli Emekli Sandığı iştirakçilerine 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse; kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilir.

Çıraklık ve stajerlik geçen sigortalılık sürelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kesilmediğinden emeklilik başlangıcından sayılmıyor. Dolayısıyla EYT yasası çıksa bile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sadece çıraklık-staj sigortası bulunanlar bu yasadan faydalanamaz. Faydalanmak için bir gün bile olsa belirtilen tarihten önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi primin bulunması gerekmektedir.

Çalışması olan ve tüm sigorta kollarına tabi(işçi-memur-sözleşmeli-esnaf-sanatkar-şirket ortağı) çalışanları kapsayacak. Bu bağlamda normal SSK'lı işe başlama belirtilen tarihten sonra olduğundan EYT kapsamına girmeniz mümkün değil.58 yaş ve 7 bin gün primle emeklilik hakkını kazanmak mümkün.

Emeklilikte yaşa takılan Bağ-kur sigortalılarına belirten kanun öncesi hakları verilirse; Bağ-kur'lu kadınlar 20, erkekler ise 25 fiili hizmet yılını (9000 gün) dolduranlar emekli aylığı bağlanabilir.

İHA