Emeklilikte yaşa takılanlar için son açıklama: Gündemde yok…

Emeklilikte yaşa takılanlar kendileriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Hükümet kaynaklarından emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapılacak bir açıklamayı merakla bekleyenler her resmi açıklamada detaylara kilitleniyor. İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son açıklama...

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında son açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. İbrahim Kalın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya cevap veren İbrahim Kalın, “Şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok.” açıklamasında bulundu.

EMEKLİLİKTE YAŞ ÖNERİSİ

“Şu anda hükümetin gündeminde böyle bir konu yok. Bizim bugün ve yarın da gündemimizde yok. TBMM açıldığında gerekli düzenleme önümüze gelince değerlendirilir. Ancak bunun maliyeye etkisi ne olur değerlendirmek gerekir.”

KARMA EĞİTİM KALKIYOR İDDİASI

“Karma eğitim sistemi devam ediyor. Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından… Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor. Kimse böyle şeylere kulak asmasın. Buna kimse de müsaade etmez.”