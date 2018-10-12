Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı? Başkan Özüpak tarih verdi!

Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı? Bir özel kanalın canlı yayınına bağlanan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aldıkları bilgilerin kendilerini umudun çok daha yüksek seviyesine taşıdığını belirten Özüpak, “AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile yaptığımız görüşme sonrasında; ‘Sizin sorunlarınızı biliyoruz ve bunlarla ilgili çalışma başlattık’ dediğini bizzat kendi ağzından duydum. Bizlere umut verdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’la görüşmemiz oldu. Komisyona giden iki tane teklif var. Onların takibini yapıyoruz’ diye konuştu.

“ARALIK SONUNA KADAR BU İŞLER BİTECEK”

Özüpak konuşmalarına şöyle devam etti; “Bize göre Aralık sonuna kadar bu işler bitecek. Umudumuz bu yönde inancımız bu yönde.”

İHA