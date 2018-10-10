Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ‘’AK Parti Grubu olarak bir çalışmamız yok” dedi. Muş trafik cezalarını arttıran torba teklifle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Teklif ile, korucuların emeklilik yaşının öne çekildiğini ve halen 50 olan emeklilik yaşının isteğe bağlı olarak 44'e düşürüleceğini açıkladı. Muş ‘'44 yaşında emekli olanın yerine oğlu veya kardeşi alınabilecek'' dedi. Muş, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin soruya ise “Konuyla alakalı AK Parti Grubu olarak bir çalışmamız yok” cevabını verdi.

BAŞPOLİS KALKIYOR

Kanun teklifi ile 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolisler sınavda başarı gösterirlerse, komiser yardımcısı olabilecekler. Başpolis alımı da sonlandırılacak.

Suçun ortaya çıkması veya suçluların yakalanmasına yardımcı olanlarla ilgili ödül verilmesi veya miktarı konusunda ise, İçişleri Bakanlığı yetkili kılınıyor.Kaçak eşya veya uyuşturucu yakalanmasında bizzat görev alanların dışında kalan ancak soruşturma ve operasyon süreçlerinde yer alan personele de ödül verilecek.