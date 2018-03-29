Gözler KPDK toplantısında! 2018’de emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Uzun zamandır haberlere konu olan emekliye bayram ikramiye bugün yani 29 Mart'ta gerçekleşecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında görüşülecek mi merak konusu yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz hafta emekliye bayram ikramiyesi konusunun KPDK toplantısında görüşüleceği öne sürülmüştü. Peki memura ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliye bayram ikramiyesi günün gündemine oturdu. Memur ve emekliler KPDK toplantısından çıkacak ikramiye haberini bekliyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 29 Mart 2018 Perşembe günü toplanıyor. Sendikalar ile bir araya gelecek olan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun önderliğinde toplu sözleşmede karara bağlanamayan konular masaya yatırılacak. Masanın en önemli konusu ise geçtiğimiz Ağustos ayında da gündeme getirilen emekliye yılda iki kez verilmesi öngörülen bayram ikramiyesi konusu olacak. İşte memura ve emekliye bayram ikramiyesi hakkında detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Posta gazetesinde yer alan habere göre, eğer emekliye bayram ikramiyesi karara bağlanırsa bundan yalnız memur ve memur emeklileri değil SSK ve Bağkur’lular da faydalanacak. KPDK görüşmesinde memura bayram ikramiyesi mevzusunda uzlaşma sağlanırsa emekliler yılda iki kez ikramiye alacaklar. Toplantıdan çıkacak haberi 12 milyon emekli vatandaş dört gözle bekliyor.

Memur-Sen, toplu sözleşme masasında dini bayram ikramiyesi tutarının ‘en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında’ olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde 1951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2062 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek. Bir diğer seçenek ise memurlara ve emeklilere aldıkları maaşları kadar ikramiye verilmesi. Anlaşma bu yönde sonuçlanırsa, memura ve emekliye maaşı neyse o tutarda ikramiye ödenecek.



Toplu sözleşme görüşmelerinde bayram ikramiyesi konusunu gündeme getirerek taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.

PROMOSYONA KATKI YAPTI

Toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinden bahseden Memur-Sen cephesi, daha evvel emekliye promosyon ödemesine de ön ayak olmuştu. Bütün emeklilerin faydalandığı promosyon ödemeleri sonrasında yeni gündem bayram ikramiyesi. SSK ve Bağkur emeklileri için de hayata geçirilmesi beklenen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer defa olmak üzere yılda iki defa ödenecek.

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