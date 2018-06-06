Emekliye temmuz ayında enflasyon farkı

TÜİK 5 aylık enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi memurlara önümüzdeki ay enflasyon zammı hakkı getirecek. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memurlar önümüzdeki ay yüzde 2.39 enflasyon zammı alacak. Önümüzdeki ay yüzde 3.5 oranında da toplu sözleşme zammı var. Yani toplam zam en az yüzde 5,89. Peki bu rakamlara göre bazı emeklilerin zamlı maaşları yaklaşık kaç TL olacak? İşte cevabı...

Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 3.5 zam alacak devlet memuru ve emeklilerin gözü, yılın 5 ayındaki enflasyonun ardından, enflasyon farkı için haziran rakamlarına çevrildi. İlk 5 ayda yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4’lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2.39’luk enflasyon farkını ortaya çıkardı. Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2.39’luk fark maaşlara yansıtılacak. Peki hangi emekli yaklaşık kaç TL alacak? İşte cevabı… SSK- BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 2018 OCAK MAAŞI 2018 TEMMUZ ZAMLI MAAŞI 1.405,70 1.495,52 1.610,00 1.712,88 2.001,10 2.128,97 2.518,30 2.679,22 3.023,00 3.216,17 3.559,10 3.786,53 4.000,60 4.256,24 4.757,60 5.061,61 5.208,20 5.541,00 MEMUR EMEKLİLERİ 2018 OCAK MAAŞI 2018 TEMMUZ ZAMLI MAAŞI 7.293,08 7.772,64 6.354,61 6.728,90 5.617,91 5,948,80 4.513,78 4.779,64 3.983,35 4.217,97 3.501,37 3.707,60 2.877,20 3.046,67 1.981,98 2.098,72 1.978,00 2.094,50