Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak Vergisi taşınmaz mal varlığı için devlete ödenen vergi türüdür. Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri yarın başlıyor. Peki emlak vergisi son ödeme günü ne zaman?

Emlak vergisi il taksit ödemeleri mayıs ayında son buldu. Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı içerisinde yapılacak. Emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, emlak vergisi ödeme işlemlerini nasıl gerçekleştireceğine dair detayları araştırıyor…

EMLAK VERGİSİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için süreç 1 Kasım'da başlayıp 30 Kasım'da sona erecek. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Vergi ödemesi arsa, arazi, mesken ve işyerleri için farklı oranlarda, vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca gayrimenkulun bağlı olduğu belediye eğer Büyük Şehir Belediyesi ise ödenmesi gereken vergi 2 katı çıkıyor. Örneğin normal belediyelerde binaların emlak vergisi binde 2 iken, büyükşehir belediyesinde emlak vergisi binde 4 olarak hesaplanır.