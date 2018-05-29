En az 2400 lira ikramiye! Taşerona ikramiye ne zaman ödenecek?

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci tamamlandıktan sonra ikramiye bekleyişi başladı. 52 günlük ikramiye alacak taşeron işçiler en az 2400 lira alacak. Peki taşerona ikramiye ne zaman ödenecek?

Kadroya geçişi tamamlanan taşeron işçilerin ikramiye bekleyişi sürüyor. Kadroya geçen taşeron işçilere 52 günlük ikramiye verilecek, bu ikramiyeyi merakla bekleyen taşeron işçiler, 52 günlük ikramiyenin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. 900 bin taşerona aldıkları maaşa göre promosyon verilecek Bu tutar en az 2400 lira olacak.

TAŞERON İŞÇİYE İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kadroya geçen taşeron işçiler, 2 maaş tutarında (52 günlük) ikramiye alacaklar. Bu ödeme her yıl yapılacak. Taşerona ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair herhangi bir açıklama mevcut değil. Genelde dini bayramlar öncesinde 2 taksit halinde yapılan ödeme, işçinin mevcut maaşına göre hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödenecek.

900 BİN İŞÇİ KADROYA GEÇTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirdik. Güvenlik soruşturmasından elenenler ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilmesinin ardından bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında rakamları açıkladı. Sürecin başından itibaren yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirildiğini dile getiren Sarıeroğlu, 900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu kapsamda taşerondan kadroya geçiş kapsamında; Cumhurbaşkanlığı 819, Başbakanlık bin 221, TBMM bin 157, Sağlık Bakanlığı 148 bin 489, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı 31 bin 908, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 31 bin 991, Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 bin 697 olmak üzere taşeron çalışanlar istihdam edildi. Sarıeroğlu, “En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara'da ise 66 bin 510 kişinin kadroya geçiş işlemi tamamladı” dedi.

Güvenlik soruşturmasına takılanların ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edildiği için elendiği belirtildi. Güvenlik soruşturmasına takılarak elenenlerin 5'i TBMM, 572'si Sağlık Bakanlığı, 6'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 27'sinin Dicle Üniversitesinden olduğu açıklandı.