Online flörtte en şanslı semt Nişantaşı

Mobil tanışma uygulaması happn’a göre, İstanbul’daki semtler arasında mesai saatlerinde online flörtte en şanslı olunan semt Nişantaşı oldu.

Happn İstanbul'da beyaz yakalı flörtünün en şanslı olduğu semtleri açıkladı. Mobil tanışma uygulaması happn'a göre, İstanbul'da beyaz yakalı çalışanların yoğunlukta olduğu semtler arasında mesai saatlerinde online flörtte en şanslı olunan semt Nişantaşı oldu. İş ve özel hayatı ayırmak isteyenler de artık happn'ın yeni “görünmez mod” özelliğiyle mesai saatlerinde profillerini gizleyebiliyorlar.

FLÖRTTE EN ŞANSLI İLLER HANGİLERİ ?

Yolunuzun kesiştiği insanları bulmanızı sağlayan tanışma uygulaması happn, İstanbul'un iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu semtlerinde çalışanların online flörtte en şanslı oldukları yerleri açıkladı. Uygulamanın hafta içi mesai saatlerinde kullanımına göre, happn kullanıcılarının en çok “Crush” olduğu, yani karşılıklı birbirlerini beğendiği semt Nişantaşı oldu. Nişantaşı'nı sırasıyla Taksim, Levent ve Mecidiyeköy takip ediyor. happn ayrıca mobil tanışma uygulamasının en yoğun kullanıldığı saatlerin öğle arası ve işten çıkış saatleri olan 18.00 ile 18.30 arası olduğunu açıkladı.

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En çok uygulamanın kullanıldığı semtler sırasıyla şöyle:

Nişantaşı -Taksim Şişhane- Levent- Mecidiyeköy- Gayrettepe- Ümraniye- Batı Ataşehir- Etiler- Maslak Plazalar